UEFA divulga os três nomeados para Treinador da Ano 2022/23

Pep Guardiola, Simone Inzaghi e Luciano Spalletti foram os três mais votados

Pep Guardiola, Simone Inzaghi e Luciano Spalletti são os três nomeados para o prémio de melhor treinador de 2022/2023, informou a UEFA, esta quinta-feira.

Os finalistas da última Champions e o campeão italiano em título foram os mais votados pelos treinadores de todas as equipas que orientaram as diferentes formações que participaram nas três competições europeias de clubes. Os selecionadores da zona UEFA e alguns jornalistas desportivos também participaram na eleição.

O vencedor será conhecido no próximo dia 31 de augusto, no Mónaco, na realização do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões.