Conhecidos os três nomeados para jogador da época na UEFA

Messi, Haaland e De Bruyne vão discutir prémio

Erling Haaland, Kevin de Bruyne e Lionel Messi são os três nomeados para jogador da última época da UEFA, informou o organismo, esta quinta-feira.

A votação foi levada a cabo pelos treinadores de todas as equipas que orientaram todas as formações que participaram nas três competições europeias de clubes. Os selecionadores da zona UEFA e alguns jornalistas desportivos também participaram na eleição.

O vencedor será conhecido no próximo dia 31 de augusto, no Mónaco, na realização do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões.