Conhecidos os jogos que vão abrir o Mundial de clubes

Os mexicanos do Tigres vão defrontar os sul-coreanos do Ulsan no primeiro jogo do Mundial de clubes, no Catar, enquanto o anfitrião Al-Duhail vai ter pela frente os egípcios do Al-Ahly, ditou o sorteio realizado esta terça-feira.

Face à desistência do Auckland City, representante da Oceânia, impossibilitado de viajar perante as medidas impostas pelo governo da Nova Zelândia no combate à pandemia de covid-19, o Al-Duhail apurou-se automaticamente para a segunda ronda da prova.

A equipa anfitriã terá, assim, pela frente o campeão africano, Al-Ahly, no dia 04 de fevereiro, a partir das 17:30 (hora de Lisboa), no Estádio Education City, sendo que o vencedor deste confronto apura-se para as meias-finais, nas quais jogará com o campeão europeu Bayern de Munique.

O jogo que marca o arranque da competição, também em 04 de fevereiro, às 14:00, no Estádio Ahmad Bin Ali, vai colocar frente-a-frente os mexicanos Tigres, representante da América do Norte, Central e Caribe, e os sul-coreanos do Ulsan, vencedores da Liga dos Campeões asiática.

Tigres ou Ulsan encontrarão na outra meia-final o campeão da Taça Libertadores - e representante sul-americano - cujo vencedor será conhecido em 30 de janeiro, numa final totalmente brasileira, entre o Santos e o Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira.

As meias-finais do Mundial de clubes estão agendadas para 07 e 08 de fevereiro.

Já a final, que vai consagrar o sucessor do Liverpool, e o jogo pelo terceiro e quarto lugares realizar-se-ão ambos no dia 11 de fevereiro.