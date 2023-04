Conhecidos os dez estádios da candidatura do Reino Unido e Irlanda ao Euro'2028

As federações de futebol da Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales e República da Irlanda candidataram-se em conjunto à organização da fase final do Campeonato da Europa de 2028.

Foi apresentada, esta quarta-feira, a candidatura final do Reino Unido e da Irlanda para receber o Euro'2028. Dos 14 estádios inicialmente enviados, foram escolhidos um total de dez, dois deles ainda por construir.

Em Inglaterra, os escolhidos foram cinco: o Estádio de Wembley (90 652 lugares), do Tottenham Htspur (62 322), o City of Manchester Stadium (61 000), o Everton Stadium (52 679), o St James" Park (52 305) e o Villa Park (52 190).

No País de Gales, o Estádio Nacional (73 952) também foi selecionado; e na Escócia, o Hampden Park , com capacidade para 52 032 pessoas, também foi selecionado.

O Casement Park, com lotação para 34 500, na Irlanda do Norte, e o Dublin Arena (51 711) fecham a lista dos estádios selecionados.

Ficaram assim de fora o Old Trafford , casa do Manchester United, o Stadium of Light, em Sunderland, o London Stadium, Estádio Olímpico, onde joga o West Ham e o Croke Park, em Dublin.

A decisão do anfitrião será tomada pelo Comité Executivo da UEFA em setembro.