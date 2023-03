Conhecidos os critérios de acesso para o novo Mundial de Clubes

Palmeiras, Flamengo, Chelsea e Real Madrid já estão qualificados para o novo modelo de competição que começará em 2025, que será com 32 participantes, como um Mundial de seleções, e será disputado de quatro em quatro anos

Nos próximos dias será oficializado o novo modelo de competição do Mundial de Clubes e os respetivos critérios de acesso, mas já são conhecidas as formas de qualificação. O torneio será uma espécie de Mundial de seleções e será, também, disputado de quatro em quatro anos.

Assim, sendo terá 32 participantes, distribuídos da seguinte forma por todas as confederações: 12 equipas para a Europa (UEFA), seis para a América do Sul (CONMEBOL), quatro equipas para Ásia (AFC), África (CAF), América do Norte, Central e Caraíbas (CONCACAF), uma para a Oceanía (OFC) e para o país sede do torneio.

No caso da UEFA, estão qualificados os campeões da Champions de 2021 a 2025 (o Chelsea e o Real Madrid já estão, portanto, qualificados). As restantes oito vagas serão decididas por ranking continental, sendo que não pode haver mais de duas equipas por país.

Quanto à CONMEBOL, o critério é parecido: quatro vagas para os vencedores da Libertadores de 2021 a 2024 (o Palmeiras e o Flamengo já estão, assim, qualificados). O critério para as outras duas vagas ou para o caso de haver campeões repetidos ainda está por determinar.