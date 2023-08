Conhecidos os adversários de Al Hilal e Al Nassr nas "meias" da Champions árabe

Meias-finais disputam-se na quarta-feira às 16 e 19 horas

Ficaram a ser conhecidos os adversários de Al Hilal e Al Nassr nas meias-finais da Champions árabe. Assim, a equipa treinada por Jorge Jesus - e que conta ainda com o médio Rúben Neves - defrontará na quarta-feira, a partir 19h00, os também sauditas do Al Shabab, que tem como treinador o ex-Sporting, Marcel Keizer.

Três horas depois, no mesmo dia, o Al Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, joga um lugar na final diante do Al Shorta, do Iraque.

Apenas uma equipa da Arábia Saudita venceu esta prova: o Al Ittihad, em 2004/05.