Novos detalhes do caso Dani Alves: "Não sabia o que estava atrás daquela porta"

O jornal espanhol La Vanguardia revelou mais detalhes da denúncia apresentada às autoridades catalães pela mulher que acusa Dani Alves de a ter violado na casa de banho de uma discoteca, em finais de dezembro.

Detido preventivamente desde sexta-feira, Dani Alves pediu no domingo para prestar um novo depoimento à juíza encarregue do caso, depois de já ter dado três versões diferentes sobre a sua relação com a jovem que o acusa de a ter violado numa casa de banho de uma discoteca em Barcelona, em finais de dezembro.

O jornal espanhol La Vanguardia revela esta segunda-feira mais detalhes da denúncia apresentada às autoridades catalães pela alegada vítima, de 23 anos, cujo depoimento à justiça também já saiu a público.

Tudo terá começado quando o jogador, acompanhado de um amigo mexicano, convidou a jovem e umas amigas para se sentarem com eles numa mesa da zona VIP da discoteca: "Alves começou imediatamente a meter conversa com as três [jovem e duas amigas], ficando muito próximo delas e a tocar-lhes".

"Eu não sabia o que estava atrás daquela porta, pensava que seria outra área VIP", referiu a mulher, acrescentando que o jogador sussurrou algumas palavras em português ao seu ouvido, que não entendeu, enquanto ambos entravam na tal casa de banho.

"Eu resisti, mas ele era muito mais forte do que eu", completou, alegando também que o jogador chamou-lhe "putinha" por várias vezes durante a violação.

Caso seja condenado, Dani Alves, de 39 anos, arrisca entre quatro a 12 anos de prisão.