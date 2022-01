Conhecido o sucessor de Niko Kovac no comando técnico do Mónaco

Gelson Martins tem novo treinador.

O belga Philippe Clement é o novo treinador do Mónaco para as próximas duas épocas e meia, substituindo o croata Nico Kovac no clube de Gelson Martins, que alinha na primeira divisão francesa.

"Com três títulos consecutivos no campeonato da Bélgica, experiência nas competições europeias (40 jogos dirigidos) e uma carreira marcada por constantes progressos, Philippe Clement ingressou no Mónaco até 30 de junho de 2024", anunciou o clube do principado.

Depois de mais de 500 jogos como futebolistas, 38 dos quais pela seleção da Bélgica, Philippe Clement iniciou a profissão em 2011, orientando os sub-21 dos "diabos vermelhos".

Depois de cinco épocas como adjunto do Club Bruges, assumiu o Waasland-Beveren em 2017, antes de seguir para o Genk, com o qual foi campeão em 2019, apenas 18 meses após a sua chegada.

Mudou-se, entretanto, para o Club Brugge, que dirigia na atualidade, clube com o qual Philippe Clement é bicampeão em título.

O Mónaco elogia o "estilo de jogo dominante e ofensivo" do técnico, de 47 anos, que "potencia muitos jovens talentos para uma dimensão europeia, especialmente na Liga dos Campeões".