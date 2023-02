Conhecido o sorteio dos oitavos de final da Conference League. Confira aqui

Já não existem equipas portuguesas em prova, após o Braga ter sido eliminado pela Fiorentina no play-off de acesso a esta fase (7-2 em agregado).

Realizou esta sexta-feira, em Nyon, Suíça, o sorteio dos oitavos de final da Conference League, que já não contou com equipas portuguesas, após a eliminação do Braga frente à Fiorentina no play-off de acesso a esta fase da prova (7-2 em agregado).

Confira todos os emparelhamentos:

AEK Larnaca (Chipre) - West Ham (Inglaterra)

Fiorentina (Itália) - Sivasspor (Turquia)

Lázio (Itália) - AZ Alkmaar (Países Baixos)

Lech Poznan (Polónia) - Djurgardens (Suécia)

Basileia (Suíça) - Slovan Bratislava (Eslováquia)

Sheriff Tiraspol (Moldávia) - Nice (França)

Anderlecht (Bélgica) - Villarreal (Espanha)

Gent (Bélgica) - Basaksehir (Turquia)