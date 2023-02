Conhecido o relatório policial da noite em que Dani Alves foi acusado de violação

Internacional brasileiro está detido preventivamente desde o dia 20 de janeiro, após ter sido acusado de ter violado uma rapariga numa casa de banho de uma discoteca em Barcelona. Esta quinta-feira, será conhecida a decisão do juiz em relação ao pedido de libertação provisória que o jogador solicitou.

Esta quinta-feira marca uma data importante no caso Dani Alves, uma vez que será conhecida a decisão do juiz em relação ao pedido de libertação provisória que o futebolista apresentou.

Enquanto essa audiência não ocorre, o programa de televisão espanhol "Y ahora Sonsoles", do canal Antena 3, teve acesso ao relatório policial que as autoridades catalãs, conhecidas como "Mossos d'Esquadra", realizaram no dia em que a denunciante acusa Dani Alves de agressão sexual.

De acordo com o relatório, a polícia de Barcelona foi chamada pela discoteca Sutton às 4h57 do dia 31 de dezembro, após a alegada vítima ter dito à equipa de segurança que tinha sido violada pelo jogador.

"Agressão sexual na discoteca Sutton. Chamada do gerente. Ele reporta que uma rapariga diz que sofreu assédio sexual. Houve contacto físico. Ambos encontram-se no local. Eles pedem uma ambulância caso seja preciso", pode ler-se.

Os agentes chegaram ao estabelecimento noturno às 5h11 e, às 5h46, o relatório refere que "o responsável pelo ataque" já não se encontrava no local, sendo que a alegada vítima foi transferida para o hospital, acompanhada por duas amigas, às 6h01.

De acordo com o advogado da acusação, foi nesta altura que a jovem recebeu "tratamento para evitar qualquer tipo de doenças infeciosas, porque não foi utilizado um preservativo".

O relatório policial também revela que ambas as amigas da denunciante apresentaram queixas de assédio sexual contra Dani Alves, acusando-o de lhes ter tocado inapropriadamente sem o seu consentimento. Em resposta, a defesa do jogador, com base em vídeos da noite em questão, garante que o contexto no qual esses toques aconteceram "está muito longe de ser um ambiente de intimidação".