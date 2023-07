Um burro esteve na origem do grave acidente sofrido por Sergio Rico

Guarda-redes do PSG deixou os cuidados intensivos na terça-feira, após ter sofrido um traumatismo cranioencefálico na sequência de um acidente de hipismo, a 28 de maio.

Sergio Rico, guarda-redes do PSG hospitalizado em Sevilha desde o dia 28 de maio, depois de ter sofrido um traumatismo cranioencefálico na sequência de um acidente de hipismo, saiu da unidade de cuidados intensivos onde se encontrava, na terça-feira.

Este sábado, o jornal The Athletic recordou toda a sequência de eventos que levou à hospitalização do guardião espanhol, de 29 anos, que recuperou recentemente a consciência, prevendo-se que possa receber alta nas próximas duas semanas, prosseguindo a recuperação em casa.

Depois de ter integrado uma peregrinação a El Rocio, em Huelva, Rico montou o seu cavalo durante a manhã de 28 de maio e, segundo o relatório policial, o que motivou o acidente foi o facto de um burro amarrado ter conseguido soltar-se, perturbando o animal onde seguia o guardião.

Nesse momento, o jogador caiu ao chão, sendo atingido na cabeça e no pescoço pelos cascos do cavalo. Mais tarde, no hospital, os médicos estimaram que se tivesse sido atingido meio centímetro ao lado, teria morrido instantaneamente.

Após ter sido sedado, entubado e internado em estado grave, foram vários os colegas de equipa que tentaram visitar Rico, assim como o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, e o diretor desportivo do clube, Luís Campos, mas não foi possível, devido ao seu debilitado estado de saúde naquele momento.

Após vários dias em observação, o guarda-redes começou a apresentar melhorias, até que saiu do estado de coma na última semana, conseguindo reconhecer os familiares e recordar-se dos seus nomes. Durante a sua estadia no hospital, perdeu mais de 20 quilos e quase 30% da sua massa muscular.

Agora, com a confirmação de que não sofreu sequelas neurológicas do acidente, tudo indica que a alta hospitalar será a próxima boa notícia que Rico irá receber, algo que ainda terá de ser confirmado com uma ecografia.