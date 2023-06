Conhecido o melhor jogador da Conference League

Declan Rice eleito pela UEFA como o jogador mais valioso da competição. Como capitão do West Ham, ergueu o troféu em Praga

Declan Rice, capitão do West Ham, foi eleito o melhor jogador da segunda edição da Conference League.

O painel de analistas da UEFA elegeu o médio inglês como o jogador mais valioso da competição.

Titular em oito das 11 partidas em que participou na Conference League, Rice foi a principal figura dos hammers, que conquistaram o troféu em Praga, depois de vitória por 2-1 sobre a Fiorentina.