Conheça a dieta de Lewandowski, o novo The Best: atum, arroz doce...

O jogador do Bayern evita glúten e lactose e come atum todos os dias ao pequeno almoço.

Robert Lewandowski, distinguido com o prémio The Best para melhor jogador do ano, levando a melhor sobre Messi e Cristiano Ronaldo, viu a sua dieta revelada por um antigo colega, Thiago Cionek, que com ele jogou na seleção polaca.

Desde que chegou ao topo, o jogador, que ganhou tudo com o Bayern - Bundesliga, Taça e Supertaça da Alemanha, Lida dos Campeões e Supertaça europeia -, preocupa-se com o que come e quem o acompanha é a mulher, karateca profissional e nutricionista.

"Lewandowski, que todos os dias ao pequeno-almoço come atum, evitando sempre ingerir alimentos com glúten e com lactose, consome muita proteína nos dias dias dos jogos. Nesses dias, depois do jantar, come um prato de arroz doce, de forma a obter mais hidratos de carbono e glucose. Depois na recuperação come muitas verduras e abacate", afirmou antigo colega.

Lewandowski, melhor marcador da Bundesliga e da Champions, marcou 55 golos e fez 10 assistências em 47 jogos.