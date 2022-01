Confusão no United: Rangnick diz que Martial se recusou a viajar, francês já negou

Reação do internacional gaulês nas redes sociais. Técnico dos red devils tinha garantido que o jogador não tinha querido seguir com a equipa para Birmingham

Está instalada mais uma polémica no Manchester United. Os red devils, que empataram no Villa Park, a duas bolas, não contaram com Martial. Rangnick disse que o francês se recusou a viajar, mas a resposta do jogador nas redes sociais vai contra essa tese.

"Nunca me recusei a jogar uma partida pelo Manchester United, estou aqui há sete anos e nunca desrespeitei e nunca desrespeitarei o clube e os adeptos", escreveu o internacional gaulês, nas redes sociais.

No final do jogo de Birmingham, Ralf Rangnick disse as seguintes palavras sobre o caso a envolver um atleta que tem sido apontado à saída nas últimas semanas.

""Ele não quis estar na equipa. Essa é a razão pela qual não viajou connosco [para a ida a Villa Park]", explicou.