Confusão no Marrocos-Chile: adeptos entram sem bilhete e invadem relvado

Particular disputado em Barcelona ficou marcado pelo caos no acesso ao estádio do Espanhol.

Na noite de sexta-feira, a seleção de Marrocos venceu a congénere do Chile por 2-0, num particular disputado em Barcelona e que ficou marcado pelo caos no acesso ao estádio do Espanhol.

Na véspera da partida, vários adeptos saltaram os torniquetes de segurança e entraram no recinto sem bilhete, com o momento a ser amplamente divulgado e condenado nas redes sociais.

Depois da vitória marroquina, graças a golos de Sofiane Boufal (66'), de grande penalidade, e de Abdelhamid Sabiri (78'), vários adeptos voltaram a gerar o caos na sequência de uma massiva invasão de campo, sendo que alguns decidiram trepar as balizas, provocando danos.

É de recordar que a última final da Liga dos Campeões, vencida pelo Real Madrid em Paris, também ficou marcada pelo caos no acesso ao Stade de France, uma situação que levou um grupo de mais de 1800 adeptos do Liverpool a planear avançar com uma queixa contra a UEFA.