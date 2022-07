Confusão entre adeptos levou à suspensão de um particular em Inglaterra

O árbitro foi obrigado a suspender a partida durante dez minutos, até que a comoção terminasse

O Blackpool, da segunda divisão inglesa, venceu este sábado na casa do Southport, das divisões amadoras do futebol inglês, por 2-0, num jogo particular marcado por conflitos entre adeptos que levaram à sua suspensão durante dez minutos.

À passagem do minuto 26, adeptos da casa dirigiram-se para as imediações da bancada visitante, instalando-se uma confusão que chegou até às quatro linhas, sendo que até os jogadores e os dirigentes do Blackpool tentaram diminuir a animosidade registada.

Após o speaker do estádio ter sido obrigado a anunciar: "Se alguma coisa assim voltar a acontecer, o árbitro garantiu que irá abandonar a partida, portanto comportem-se", o aviso foi levado a sério pelos adeptos de ambas as equipas, com o jogo a ter sido retomado dez minutos depois.