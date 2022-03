Confrontos no México: adepto do Chivas reza e chora pelo clube rival

Um adepto do Chivas deslocou-se ao estádio do Atlas, clube rival, ajoelhou-se e rezou, emocionado, pelas vítimas em Querétaro, no México.

É uma das imagens que está a marcar o futebol mexicano. Depois dos violentos confrontos no jogo entre o Querétaro e o Atlas, no sábado, foi montado uma espécie de altar em homenagem às vítimas, junto ao estádio Jalisco de Guadalajara, casa do Atlas. Muitos adeptos do clube referido têm passado pelo local, mas não só.

Um adepto do Chivas, grande rival do Atlas, dirigiu-se ao local, com uma camisola do adversário na mão, ajoelhou-se e rezou, muito emocionado. Outros fãs do Chivas se juntaram e também deixaram ofertas. Um deles deixou a seguinte mensagem: "As cores e a paixão dividem-nos, mas a irmandade nunca nos vai separar. Arriba, Guadalajara".

Mais de 20 pessoas ficaram feridas, havendo também relatos de adeptos que morreram. No entanto, ainda nada foi confirmado oficialmente pelas autoridades relativamente a vítimas mortais.