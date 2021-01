Confrontos entre adeptos do Palmeiras e do Corinthians provocam um morto

Polícia estadual divulgou ter detido em São Paulo 21 adeptos do Palmeiras e um do Corinthians por agressões. Além de um morto há um ferido grave.

Um adepto do Corinthians, clube que nem estava envolvido na discussão da Libertadores, morreu no sábado por ser baleado em São Paulo durante confrontos com apoiantes do Palmeiras.

Os adeptos do Verdão preparavam-se para assistir à final contra o Santos, a decorrer no Maracanã, no Rio de Janeiro, quando o confronto entre adeptos dos dois rivais começou, com arremesso de pedras e outros objetos.

Segundo a polícia estadual, a situação escalou até serem disparados vários tiros, um deles vitimando um homem. Da situação gerou-se ainda um ferido grave, que foi internado num centro hospitalar com prognóstico reservado.

A polícia local divulgou ter detido 21 adeptos do Palmeiras e um do Corinthians e apreendido 26 barras de ferro e três foguetes.