Confrontos entre adeptos do Flamengo e do Vasco da Gama provocam uma morte

A vítima, identificada como Bruno Macedo dos Santos, deu entrada na tarde de domingo em estado grave no Hospital Municipal Souza Aguiar e não resistiu aos ferimento

Um dos oito adeptos feridos na sequência de uma rixa entre apoiantes do Flamengo e do Vasco da Gama, antes do clássico de futebol entre as duas equipas, morreu no hospital onde se encontrava internado.

A vítima, identificada como Bruno Macedo dos Santos, deu entrada na tarde de domingo em estado grave no Hospital Municipal Souza Aguiar e não resistiu aos ferimentos, informou a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro.

Bruno dos Santos foi um dos oito internados no domingo após os confrontos entre adeptos das duas equipas nas proximidades do estádio do Maracanã, antes do jogo para o campeonato carioca, que o Vasco da Gama venceu por 1-0, com um golo do uruguaio José Luis Pumita Rodríguez.

Dos restantes feridos, três deles permanecem internados, dois dos quais em estado grave, incluindo um que foi baleado por homens que seguiam de moto.

Os incidentes, exibidos em vídeos que se multiplicaram nas redes sociais, obrigaram a polícia a dispersar grupos de adeptos com gás lacrimogéneo, o que redundou em confrontos também entre estes e as forças policiais, cujas viaturas chegaram a ser vandalizadas.

Entretanto, a Polícia Militar, informou ter apreendido, em buscas realizadas em áreas próximas ao Maracanã, 50 cassetetes de madeira, nove barras de ferro, cinco artefactos explosivos caseiros, soqueiras e artefactos pirotécnicos.