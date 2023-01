Confirmado: Supertaça Europeia "sai" da Rússia e UEFA já anunciou local substituto

Redação com Lusa

Supertaça Europeia será disputada em Atenas e não em Kazan.

A Supertaça Europeia deste ano, que estava prevista ser disputada em Kazan, na Rússia, vai ser realizada em Atenas, na Grécia, anunciou esta quarta-feira a UEFA, após a reunião do comité executivo do organismo, em Nyon.

"O Comité Executivo da UEFA decidiu realocar a Supertaça Europeia de 2023 de Kazan para Atenas", pode ler-se no comunicado divulgado no site oficial da UEFA sobre as decisões que saíram daquela reunião.

O jogo que irá opor o vencedor da Liga dos Campeões ao vencedor da Liga Europa terá lugar no Estádio Georgios Karaiskakis, reduto do Olympiacos, em 16 de agosto.

A partida estava inicialmente marcada para Kazan, mas, face à guerra na Ucrânia, despoletada pela invasão russa, a UEFA optou por alterar o local em que será disputado o troféu.

As equipas russas tinham sido banidas, desde 28 de fevereiro do ano passado, das competições organizadas pela UEFA e pela FIFA - incluindo o Campeonato da Europa e o Campeonato do Mundo - sendo que o Comité Olímpico Internacional também aconselhou os organismos desportivos a impedirem que a Rússia acolha e organize eventos.