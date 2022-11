Confirmado o sucessor de Marcelo Gallardo no River Plate

Martin Demichelis, antigo treinador da equipa secundária do Bayern, vai assumir o comando técnico do gigante argentino, que representou enquanto jogador.

O Bayern anunciou esta segunda-feira, por via de comunicado, que Martín Demichelis deixou o comando técnico da sua equipa secundária e vai ser o novo treinador principal do River Plate, sucedendo ao histórico Marcelo Gallardo, que marcou uma era no gigante argentino.

"O Bayern acedeu ao pedido do treinador da equipa de reservas, Martín Demichelis, para mudar-se para o seu clube de infância River Plate, em Buenos Aires, onde irá assumir o papel de treinador principal. O seu sucessor será o seu predecessor Holger Seitz", pode ler-se.

Hasan Salihamidzić, diretor desportivo bávaro, reagiu com naturalidade à saída do técnico, de 41 anos, admitindo ainda assim alguma tristeza.

"Não queríamos negar-lhe esta oportunidade, que pode só surgir uma vez na vida, e aceitámos o seu desejo em terminar o seu contrato. No entanto, fico triste por vê-lo sair. Joguei com Martín no Bayern e ele é uma pessoa honesta e com uma ideia muito clara do tipo de futebol que quer implementar. Esteve muito bem aqui e desejamos-lhe todo o sucesso possível no seu regresso ao River Plate", sublinhou.

Já o antigo central, formado no River Plate, deixou uma palavra de apreço ao Bayern e mostrou-se orgulhoso pela "história incrível" que escreveu no clube.

"Vim para a Europa e para o Bayern enquanto jogador do River, e agora volto em sentido contrário enquanto treinador. Que história incrível! Sinto orgulho por ter feito parte da família do Bayern por duas vezes e gostaria de agradecer a toda as pessoas que tornaram isso possível. Deixo este clube com muita gratidão no meu coração e agora abraço um grande desafio no segundo clube que está perto do meu coração", frisou.

Demichelis, antigo central argentino, foi formado no River Plate e ainda realizou três temporadas ao serviço da equipa principal antes de ter rumado ao Bayern, na temporada 2003/04. Haveria de passar sete épocas e meia em Munique e, após o final de carreira, integrou a estrutura técnica do clube em 2019.