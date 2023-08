Confirmado o destino de Andrés Iniesta após a passagem pelo Japão

Lenda do futebol espanhol vai jogar um ano no Emirates Club, dos Emirados Árabes Unidos

Andrés Iniesta é o novo jogador do Emirates Clube, clube dos Emirados Árabes Unidos.

A lenda do futebol espanhol e do Barcelona abraça, aos 39 anos, um novo desafio, depois de várias épocas no Japão.

Recorde-se que Iniesta foi, nas últimas semanas, associado ao Inter Miami, novo clube de Lionel Messi.

