Pulisic apresentado no clube italiano.

Christian Pulisic foi esta quinta-feira oficializado como reforço do Milan, com um contrato válido até 2027, com mais uma época de opção. O negócio com o Chelsea, onde jogava o norte-americano, foi feito por 22 milhões de euros.

Pulisic, 24 anos, representou os londrinos nas quatro últimos temporadas, com 145 jogos realizados e 26 golos marcados. O novo companheiro de Rafael Leão vestiu ainda a camisola do Borussia Dortmund.