Confirmado: Icardi figura entre os convocados do PSG para a Champions

Icardi falhou o último treino do PSG devido a problemas pessoais, mas foi convocado para o jogo com o Leipzig. Os portugueses Nuno Mendes e Danilo também estão entre os eleitos.

O PSG divulgou, na manhã desta terça-feira, a lista de convocados para o duelo com o Leipzig, da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, e confirma-se a presença de Mauro Icardi entre os eleitos. O jogador argentino falhou o último treino da equipa para resolver problemas pessoais, mas está mesmo convocado. Falta saber se irá a jogo.

Na conferência de imprensa de antevisão, Mauricio Pochettino tinha dito que o avançado iria ser convocado, mas que não sabia se iria jogar.

Icardi viajou de França para Milão para resolver problemas com a companheira Wanda Nara. De acordo com o programa "Los Ángeles de la Mañana (LAM)", a ligação conjugal entre o jogador e a empresária ficou em cheque quando a modelo descobriu mensagens entre o jogador do PSG e Eugenia Suárez, atriz de profissão.

Ainda sobre a lista de convocados, refira-se que os portugueses Nuno Mendes e Danilo figuram nas escolhas do treinador.