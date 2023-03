Confirmado: Antonio Conte deixa comando técnico do Tottenham

Treinador italiano foi despedido, confirmou o emblema londrino na noite deste domingo.

Antonio Conte já não é treinador do Tottenham. O treinador italiano foi despedido do cargo, informou o emblema londrino na noite deste domingo.

O Tottenham, no site oficial, anunciou ainda que Cristian Stellini, que já estava na equipa técnica, será o treinador interino até ao final da temporada, com Ryan Mason como adjunto.

"Temos dez jogos finais na Premier League e temos uma luta em mãos por uma vaga para a Champions. Todos nós precisamos de nos unir. Toda a gente tem de se esforçar para garantir o melhor resultado possível para o nosso clube e para os nossos adeptos incríveis e leais", considerou Daniel Levy, chairman do Tottenham.

Conte foi oficializado como técnico do clube em novembro de 2021, rendendo então o português Nuno Espírito Santo. Deixa o Tottenham no quarto posto da Premier League, último de acesso à Champions, com dois pontos de vantagem para o Newcastle, que tem, todavia, dois jogos a menos.