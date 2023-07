Confirma-se o adeus: Lloris não integra pré-época do Tottenham

Num comunicado onde anunciaram os convocados para um estágio de pré-época na Austrália e Singapura, os spurs confirmaram que o guarda-redes francês recebeu permissão para "explorar oportunidades de transferência", numa altura em que tem sido apontado ao Inter e à Arábia Saudita.

Ao fim de 11 anos e mais de 400 jogos ao serviço do clube, Hugo Lloris vai deixar de defender a baliza do Tottenham, uma informação que vinha sendo avançada há várias semanas, mas que agora foi confirmada por um comunicado do clube inglês.

Ao mesmo tempo em que anunciaram os convocados para um estágio de pré-época na Austrália e Singapura, os spurs revelaram que o guarda-redes francês, de 36 anos, ficou de fora da lista devido a ter recebido permissão para "explorar oportunidades de transferência".

Numa altura em que tem sido associado ao Inter, onde seria o substituto de André Onana - está em vias de se transferir para o Manchester United - à Arábia Saudita, resta saber onde o antigo campeão do Mundo vai prosseguir a carreira, após uma época em que cumpriu 31 jogos pelo Tottenham.

De resto, o oitavo classificado da última edição da Premier League até já acautelou a eventual saída de Lloris com a contratação de Guglielmo Vicario, guarda-redes italiano que chegou do Empoli, tendo custo 20 milhões de euros.