Confirma interesse do Al Nassr e admite: "Estou a pensar no meu futuro"

Marco Reus, médio alemão, está em final de contrato com o Dortmund.

Nomes como Kanté e Sergio Ramos, sem esquecer Pepe, já foram apontados ao Al Nassr, clube saudita que recentemente apresentou Ronaldo como reforço, e Reus é o mais recente a juntar-se a essa lista.

O médio alemão está em final de contrato com o Dortmund, confirmou uma abordagem e não fecha a porta a uma aventura ao lado de CR7. "Obviamente que estou a pensar no meu futuro. Tenho apenas mais seis meses de contrato, mas não há que ficar ansioso. O meu empresário já falou com o Al Nassr, mas o mais importante, no momento, é manter-me em forma e concentrado na minha equipa. O resto, veremos no futuro", afirmou o internacional alemão.

Segundo a imprensa internacional, o vínculo proposto a Reus, de 33 anos, é de 20 milhões de euros por época, um valor elevado, embora bem inferior ao de Cristiano Ronaldo.