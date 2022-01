Confira quanto os clubes ingleses podem gastar no mercado de transferências de inverno

"Mirror" revela até quanto os clubes da Premier League poderão gastar no mercado de transferências de inverno, de acordo com as regras da federação inglesa. O Tottenham, de Antonio Conte, lidera a lista.

Confira até quanto os clubes da Premier League poderão gastar em janeiro dentro das regras da federação e cumprindo o fair-play financeiro:

Everton: 47 milhões de euros

Aston Villa - 47 milhões de euros

Southampton - 50 milhões de euros

Watford - 81 milhões de euros

Crystal Palace - 89 milhões de euros

Wolverhampton - 94 milhões de euros

West Ham - 95,8 milhões de euros

Leicester City - 107 milhões de euros

Manchester City - 113 milhões de euros

Brighton - 115 milhões de euros

Brentford - 119 milhões de euros

Norwich - 124 milhões de euros

Leeds - 134 milhões de euros

Newcastle - 224 milhões de euros

Burnley - 231 milhões de euros

Arsenal - 271 milhões de euros

Chelsea - 325 milhões de euros

Manchester United - 328 milhões de euros

Liverpool - 368 milhões de euros

Tottenham - 540 milhões de euros