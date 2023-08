Confira os mais votados para o prémio de melhor jogador da época da UEFA

A lista final esta quinta conhecida resulta da votação de um júri composto pelos treinadores dos clubes que disputaram a fase de grupos das competições europeias da última época, juntamente com os treinadores das seleções seniores masculinas e jornalistas

O argentino Lionel Messi, o belga Kevin De Bruyne e o norueguês Erling Haaland são os candidatos a futebolista da época 2022/23 da UEFA, informou esta quinta-feira o organismo que tutela o futebol europeu.

O vencedor, que sucederá ao francês Karim Benzema, será conhecido em 31 de agosto, no decorrer da cerimónia do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, que terá lugar no Fórum Grimaldi, no Mónaco.

A lista final esta quinta conhecida resulta da votação de um júri composto pelos treinadores dos clubes que disputaram a fase de grupos das competições europeias da última época, juntamente com os treinadores das seleções seniores masculinas e jornalistas.

A votação contemplou ainda o alemão İlkay Gündogan (Manchester City/FC Barcelona, 129 pontos), os espanhóis Rodri Hernández (Manchester City, 110) e Jesús Navas (Sevilha, 6), o francês Kylian Mbappé (PSG, 82), os croatas Luka Modric (Real Madrid, 33) e Marcelo Brozovic (Inter/Al Nassr, 20), o inglês Declan Rice (West Ham/Arsenal, 14), e o argentino Aléxis MacAllister (Brighton/Liverpool, 12), que ficaram fora dos finalistas.

Refira-se que Vinícius Júnior, que terminou a Champions da época transata com sete golos e cinco assistências, é uma das ausências mais notadas pelos adeptos da lista alargada dos mais votados.