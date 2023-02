Confira como o River Plate vai aplicar o dinheiro obtido com a transferência de Enzo

Campeão mundial pela Argentina deixou o Benfica para reforçar o Chelsea no último dia do mercado de transferências.

Enzo Fernández mudou-se do Benfica para o Chelsea mesmo no fecho do mercado de transferências, com muitos milhões à mistura. Uma (boa) parte do valor será para o River Plate, clube que formou o jogador e, de acordo com a Tyc Sports, o emblema argentino já sabe o que fazer com o dinheiro encaixado com a transferência do campeão mundial.

Pois bem, segundo as mesmas informações, o montante será investido nas obras de remodelação do estádio Monumental, em Buenos Aires, bem como no reforço do plantel comandado por Martín Demichelis, que está a começar a temporada na Argentina.