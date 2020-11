Confinamento não trava futebol inglês, mas adeptos nas bancadas só em 2021

Governo de Boris Johnson confirma jogos à porta fechada

Os campeonatos profissionais de futebol ingleses, assim como outros desportos de alta competição, continuarão a ser disputados, apesar do confinamento decretado pelo governo britânico. No entanto, a possibilidade de haver público nas bancadas da Premier League terá sido adiada para 2021.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou no sábado um novo confinamento de um mês para Inglaterra, depois de especialistas alertarem que sem uma ação forte o novo surto de covid-19 irá sobrecarregar os hospitais em semanas.

Conforme o secretário de estado do Desporto daquele país, Oliver Dowden, a alta competição prosseguirá, mas disputada sem público, conforme um tweet seu: "Quando não é possível [o teletrabalho], as viagens para os locais de trabalho serão autorizadas. Por exemplo, os desportos de alta competição à porta fechada (...)".

No dia em que o Reino Unido ultrapassou o milhão de casos de covid-19, o primeiro-ministro confirmou que as restrições rigorosas à economia e à vida quotidiana começam na quinta-feira e durarão até 2 de dezembro. Boris Johnson disse que "nenhum primeiro-ministro responsável" poderia ignorar os números negros da pandemia.

Com as novas restrições, os bares e restaurantes só podem estar abertos para 'take-away', comércio não essencial deve encerrar e as pessoas só podem sair de casa por razões contidas numa pequena lista, na qual se inclui o exercício físico. Atividades que vão desde ir cortar o cabelo ou ir de férias para o estrangeiro ficam de novo canceladas.

Ao contrário do primeiro confinamento de três meses no Reino Unido, no início do ano, as escolas, universidades, empresas de construção e indústria continuarão a funcionar.