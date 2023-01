Técnico da Juventus antevia o encontro com a Udinese, referente à Serie A, mas não deixou de passar ao lado da notícia que está a marcar esta sexta-feira. Com a camisola da Juventus, Vialli fez 145 jogos e 53 golos

Massimiliano Allegri led a minutes silence in his pre-match Juventus press conference in memory of Gianluca Vialli. pic.twitter.com/JeXaJ35dPK - Football Daily (@footballdaily) January 6, 2023