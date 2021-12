Conference League: UEFA informa que jogo entre Tottenham e Rennes não será reagendado

Partida da última ronda da fase de grupos não e realizou na passada quinta-feira devido aos casos de covid-19 no clube inglês.

A partida entre Tottenham e Rennes, referente à última jornada da fase de grupos da Conference League, não será realizada, informou a UEFA. O jogo inicialmente marcado para quinta-feira passada não teve apito inicial devido aos casos de covid-19 no clube inglês e revestia-se de capital importância para os spurs.

"Na sequência de um surto de covid-19 na equipa do Tottenham Hotspur FC, antes do jogo da fase de grupos da UEFA Europa Conference League contra o Rennes, agendado para 9 de dezembro de 2021 em Londres, o jogo não pôde ser realizado. Infelizmente, apesar de todos os esforços, não foi encontrada uma solução que funcionasse para os dois clubes. Como consequência, o jogo não pode ser disputado e a questão será, portanto, encaminhada para o Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA para uma decisão a ser tomada de acordo com o Anexo J dos regulamentos de competição", informou o organismo que rege o futebol europeu.

Quer isto dizer que o clube de Londres corre o risco de se despedir das provas europeias. A equipa orientada por Antonio Conte está no terceiro lugar do Grupo G e estava obrigada a vencer para segurar a vice-liderança que daria entrada no play-off de acesso aos oitavos de final. Com mais três pontos, esse posto é ocupado pelo Vitesse, dos Países Baixos. O Rennes, por seu lado, é matematicamente o vencedor do grupo.