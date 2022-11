Conference League: sete equipas já estão apuradas para os oitavos de final

Os segundos classificados de cada grupo seguem para um play-off de acesso aos oitavos com os terceiros dos grupos da Liga Europa

Sete dos oito grupos da Conference League já têm os vencedores definidos, lugar que vale a ida aos oitavos de final da competição.

Quando só falta decidir o grupo D, juntaram-se esta quinta-feira aos já virtuais vencedores de grupo West Ham, Villareal e Djurgarden mais quatro emblemas: Basaksehir, Az Alkmaar, Sivaspor e Slovan Bratislava.

Ainda hoje se saberá quem ganha o grupo D, se Colónia, Nice ou Partizan, todos ainda com hipóteses.

Os segundos classificados de cada grupo seguem para um play-off de acesso aos oitavos com os terceiros dos grupos da Liga Europa, que também tem em disputa a sexta e última jornada da fase de grupos.

O destaque do dia, na terceira competição de clubes da UEFA, vai para a Fiorentina, que falhou o primeiro lugar do grupo A.

Venceu o Riga, por 3-0, mas o Basaksehir também ganhou, 3-1 ao Hearts, e terminam os dois com 13 pontos.

Os turcos, grandes rivais esta época do Fenerbahçe, de Jorge Jesus, ganham o grupo pela vantagem direta.

No grupo E, o AZ Alkmaar impôs-se por 2-1 ao Dnipro, num jogo decisivo. Os holandeses ficam com 15 pontos e os ucranianos com 10 e vão ao play-off.

Já vencedor do grupo F, o Djurgarden fechou as contas com 1-0 ao Shamrock. Na luta pelo segundo lugar, o Gent foi melhor, com o 4-0 ao Molde.

Os suecos vencem destacados com 16 pontos, enquanto os belgas chegam 'in extremis' aos oito, mais um que o Molde.

O Slavia de Praga empatou em casa com o Sivasspor, 1-1, e caiu para terceiro do grupo G, ultrapassado pelo Cluj, vencedor do Ballkani por 1-0.

Os turcos ganham o grupo, com 11 pontos, mais um que os romenos do Cluj.

Com vitórias fora, Basileia e Slovan Bratislava levaram a luta mesmo até ao fim no grupo H, também decidido pelo desempate nos jogos entre si dos primeiros.

O Slovan, vencedor por 2-1 do Zalgiris, em Kaunas, fica com 11 pontos, tal como o Basileia, que fez o mesmo resultado na visita ao Pyunik.

A jornada final ainda tem para fechar os grupos B, C e D.