Conference League: Roma vence e garante primeiro lugar do grupo

A Roma venceu o CSKA Sófia por 3-2 e beneficiou do empate (1-1) do Bodo/Glimt com o Zorya para agarrar a liderança do grupo.

A Roma, do português José Mourinho, venceu esta quinta-feira o CSKA Sofia (3-2) e apurou-se para os oitavos de final da Liga Conferência Europa, ao terminar em primeiro lugar do Grupo C, evitando os play-offs.

Sem o compatriota Rui Patrício na baliza, José Mourinho viu o avançado Tammy Abraham, aos 15 e 53 minutos, e Borja Mayoral, aos 34, anotarem os tentos dos romanos, que acabaram por relaxar na reta final, consentido os golos de Catakoviv e Wilschut, aos 75 e 90+3, respetivamente.

Com este triunfo, os giallorossi concluíram a poule em primeiro, com 13 pontos, beneficiando também do empate 1-1 entre os noruegueses do Bodo/Glimt (segundo, 12), e os ucranianos do Zorya (terceiro, com sete), com os nórdicos a terem de disputar os play-offs com uma equipa proveniente da Liga Europa.

Já o CSKA Sofia ficou em último, com apenas um ponto somado.

Com os italianos, seguem diretamente para a fase seguinte os holandeses do AZ Alkmaar e Feyenoord, os belgas do Gent, os austríacos do Lask Linz, os dinamarqueses do Copenhaga, os suíços do Basileia e os franceses do Rennes, por terem vencido os respetivos grupos.

Além do Bodo/Glimt, seguem para os play-offs o Maccabi Telavive (Israel), o Partizan Belgrado (Sérvia), o Slavia Praga (República Checa), o Randers (Dinamarca), o PAOK (Grécia) e o Qarabag (Azerbaijão).

O Vitesse, dos Países Baixos, ainda não sabe se terá lugar nos play-offs, uma vez que vai ter de esperar pelo desfecho do desafio entre Tottenham e Rennes, do Grupo G, adiado devido a casos de covid-19 no plantel e na comitiva dos londrinos.

Com menos um jogo, o Tottenham ocupa a terceira posição, com sete pontos, enquanto o Vitesse é segundo, com 10. O Mura é último, com três.

Na quarta-feira, oito jogadores dos spurs e cinco elementos do clube testaram positivo para o novo coronavírus e a UEFA decidiu adiar o desafio.