Conference League: Roma ganha com golo português, Paok de Vieirinha também vence

Fotografia: AS Roma

Redação com Lusa

Sérgio Oliveira marcou aos 45+1 minutos e depois acabou por deixar os "lobos" em alguma aflição, ao ser expulso, aos 78'.

A Roma, treinada por José Mourinho, foi esta quinta-feira uma das equipas em destaque na primeira mão dos "oitavos" da Liga Conferência Europa, triunfando fora, em Arnheim, com 1-0 ao Vitesse, golo de Sérgio Oliveira.

A outra vitória como visitante nesta ronda pertenceu ao Feyenoord, com 5-2 em Belgrado ao Partizan, mas merece também claro destaque o empate do Copenhaga em Eindhoven, a impor um empate com muitos golos, 4-4, ao PSV.

Na Liga Conferência Europa, Mourinho procura o seu 33.º título e não está mal encaminhado, depois de vergar o Vitesse nos Países Baixos, com o golo da partida assegurado por outro português, Sérgio Oliveira, a viver uma excelente fase em Itália, depois de se ter transferido do FC Porto no mercado de inverno.

O médio português marcou aos 45+1 minutos e depois acabou por deixar os 'lobos' em alguma aflição, ao ser expulso, aos 78.

Valeu o acerto do titular da baliza da seleção portuguesa, Rui Patrício, sempre irrepreensível ante os avançados da formação neerlandesa.

O dia foi de sensações claramente mais positivas para os outros três emblemas dos Países Baixos ainda em competição, sobretudo para o Feyenoord, que com os 5-2 ao Partizan está com um pé nos quartos de final.

Menos bem, o PSV cedeu um empate em casa, ao Copenhaga, após 4-4 e um 'festival' de ocasiões não concretizadas. Já o Bodo/Glimt, da Noruega, uma das sensações do ano a nível de clubes, vai receber na próxima semana o AZ Alkmaar depois de uma derrota tangencial por 2-1, para um jogo que se antevê emotivo de novo.

Numa competição com poucos clubes dos grandes campeonatos, o representante inglês é o Leicester, esta quinta-feira vencedor do Rennes por 2-0, no estádio King Power.

A França tem assim o Rennes em claro perigo, enquanto o Marselha vai à Suíça defrontar o Basileia com a vantagem de 2-1.

O PAOK, com o internacional luso Vieirinha, recebeu e venceu o Gent, por 1-0, enquanto o Slavia Praga superou o LASK por claros 4-1.