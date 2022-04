Conference League: Payet faz golaço na vitória do Marselha e PSV de Schmidt não sai do nulo em Leicester

Noite marcada pela derrota da Roma, na Noruega, por 2-1, na primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa

A Roma, treinada pelo português José Mourinho, teve hoje novo "amargo de boca" diante dos noruegueses do Bodo/Glimt e está em desvantagem nos quartos-de-final da Conference League, ao perder na primeira mão (2-1).

Depois da copiosa derrota na Noruega (6-1) e do empate (2-2) em Roma, ambos na fase de grupos da competição, os romanos, com Rui Patrício e Sérgio Oliveira no "onze", foram novamente travados pelo conjunto nórdico, ainda que tenham estado em vantagem, graças a um golo do "capitão" Lorenzo Pellegrini, aos 43 minutos.

Contudo, o Bodo/Glimt operou a reviravolta no segundo tempo, primeiro com Rui Patrício a falhar redondamente no remate de Brice Wembangomo, aos 56 minutos, e depois com Matias Viña a desviar um cabeceamento de Hugo Vetlesen, aos 89.

O Marselha venceu pelo mesmo resultado na receção ao PAOK, com o brasileiro Gerson, aos 13 minutos, e Dimitri Payet, aos 45, com um "golaço" de fora da área a darem vantagem aos marselheses, antes de o marroquino Omar El Kaddouri, aos 48, reduzir para os gregos, que contaram com o internacional luso Vieirinha.

Em Roterdão, o Feyenoord deixou escapar a vitória diante do Slavia de Praga aos 90+5 minutos, ao conceder o golo a Ibrahim Traoré, que consumou o empate 3-3, depois de Luis Sinisterra, Marcos Senessi e Orkun Kokcu terem marcado para os neerlandeses, e Peter Olayinka e Yira Sor para os checos.

Já o Leicester cedeu um "nulo" (0-0) em casa com o PSV, com Ricardo Pereira entre os titulares dos ingleses e Bruma a ser lançado nos neerlandeses, nos instantes finais do encontro.

As partidas da segunda mão dos quartos-de-final disputam-se na próxima semana, em 14 de abril.