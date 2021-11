Conference League: Roma tropeça, Tottenham vence e portugueses em ação

As principais notas de destaque dos encontros da quarta jornada da fase de grupos.

A Roma ficou esta quinta-feira um pouco mais longe do apuramento direto para os "oitavos" da Conference League, ao empatar em casa, 2-2, com o Bodo/Glimt, a sua "besta negra" no Grupo C da prova.

Depois da incrível goleada na Noruega, há duas semanas, a Roma, treinada pelo português José Mourinho, não se conseguiu redimir a jogar na sua própria casa e fecha a quarta jornada, mais próxima de ter de disputar o play-off, destinado ao segundo classificado, do que vencer o grupo e ficar com o apuramento direto.

O Bodo/Glimt, ainda sem derrotas, tem oito pontos, mais um que Roma e mais dois que o Zorya Luhansk, da Ucrânia, vencedor do CSKA de Sofia por 2-0.

Por duas vezes o Glimt se adiantou no estádio olímpico de Roma, com os comandados de Mourinho a terem de dar tudo por tudo à procura de um resultado que mantivesse viva a esperança de lutar pelo comando do grupo.

Aos 45 minutos, Solbakken bateu pela primeira vez o guarda-redes Rui Patrício e levou o jogo para intervalo com um 'chocante' 1-0 para os nórdicos.

El-Sharawy restabeleceu a igualdade aos 54, após o que Botheim - autos de três golos no jogo anterior - adiantou de novo os visitantes, no minuto 65.

A seis minutos dos 90 o brasileiro Ibañez fez o 2-2 e impediu humilhação maior para a equipa do técnico português.

Já sem Nuno Espírito Santo ao comando, o Tottenham, outro dos favoritos à vitória final na prova, derrotou por 3-2 o Vitesse e subiu ao segundo lugar do grupo G, ultrapassando os neerlandeses.

Comanda o grupo o Rennes, com 10 pontos após superar o Mura por 1-0. O Tottenham, com sete pontos, e o Vitesse, com seis, ainda podem chegar ao primeiro lugar.

André Geraldes foi titular no Maccabi Telavive na goleada de 3-0 ao HJK que deixa os israelitas na frente do grupo A, com os mesmos 10 pontos que o LASK, que superou por 2-0 o Alashkert (que contou com José Embaló).

Vieirinha esteve na derrota caseira do PAOK ante o Copenhaga por 2-1, para o grupo F, caindo os gregos para terceiros, com sete pontos, atrás dos dinamarqueses, que têm nove, e do Slovan Bratislava (sete).

Em Nicósia, estiveram três portugueses em campo - Kiko pelo Omonia Nicosia e Tomás Tavares e Gelson Martins pelo Basileia.

O jogo, do grupo H, terminou com empate, 1-1, e levou à perda da liderança do Basileia para o Qarabag, vencedor do Kairat Almaty (com Ricardo Alves) por 2-1.

O Qarabag chega aos 10 pontos, à frente de Basileia (oito), Omonia (dois) e Kairat Almaty (um).