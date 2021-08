Conference League: o que calhou em sorte aos favoritos Roma e Tottenham

Os dois emblemas comandados por treinadores portugueses - Roma e Tottenham - aparecem como os principais favoritos à vitória nesta nova competição da UEFA.

A Roma, de José Mourinho, foi sorteada no Grupo C da Liga Conferência Europa com CSKA Sofia, Bodo/Glimt e Zorya, enquanto o Tottenham, de Nuno Espírito Santo, ficou no Grupo G com Rennes, Vitesse e Mura.

Os dois emblemas comandados por treinadores portugueses aparecem como os principais favoritos à vitória nesta nova competição da UEFA, que conta com os clubes de países pouco ou nada habituados as estas andanças, como Estónia, Finlândia, Gibraltar, Arménia, Azerbaijão e Cazaquistão.

Frente a adversários búlgaros, noruegueses e ucranianos, a Roma, de Mourinho, tem tudo para limpar o Grupo C e assegurar o primeiro lugar, enquanto o Tottenham, responsável pela ausência do Paços de Ferreira, pode encontrar mais dificuldades no Grupo G.

Rennes e Vitesse prometem complicar a vida do técnico português Nuno Espírito Santo, com os eslovenos do Mura a aparecerem como outsiders.

O Grupo E promete ser um dos mais disputados, com o Feyernoord, de João Carlos Teixeira, a ter pela frente o Union Berlim, o Sparta Praga e o Maccabi Haifa.

O PAOK Salónica, de Vieirinha e Nelson Oliveira, ficou colocado no Grupo F com Copenhaga, Slovan Bratislava e Lincoln Red Imps, de Gibraltar.

O Omonia, do Chipre, clube em que atua o português Kiko, vai encontrar o Basileia, o Kairat, do Cazaquistão, e o Karabakh, do Azerbaijão, no Grupo H.

Destaque ainda para o Partizan Belgrado, carrasco do Santa Clara, que foi sorteado no Grupo B com FC Flora, da Estónia, Gent, da Bélgica, e Anorthosis, do Chipre.

A final da primeira edição da Liga Conferência Europa vai decorrer em 25 de maio, na Arena Kombetare, em Tirana.