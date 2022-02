Conference League: jogador marca golo com a mão e treinador avisa árbitro da irregularidade

Gurban Gurbanov, treinador do Qarabag, protagonizou um enorme gesto de fair-play no jogo frente ao Marselha, esta quinta-feira.

No Qarabag-Marselha desta quinta-feira, que os franceses venceram por 3-0, o treinador da equipa do Azerbaijão, Gurban Gurbanov, avisou o árbitro da partida de um golo irregular marcado pela sua equipa.

Ao ver os protestos do adversário, o técnico falou com o avançado Ibrahima Wadji e, percebendo que o golo tinha sido marcado com a mão, avisou o árbitro da irregularidade. O tento foi, então, anulado.

Na Conference League, recorde-se, não há videoárbitro. O Marselha seguiu para os oitavos de final da prova.