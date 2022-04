Conference League: Feyenoord e Marselha fazem companhia a Roma e Leicester

Franceses eliminaram PAOK, na Grécia, neerlandeses bateram Slávia de Praga, na República Checa

Uma grande exibição do futebolista Nicolò Zaniolo, coroada com um "hat-trick", ajudou hoje a Roma, treinada pelo português José Mourinho, a apurar-se para as meias-finais da Liga Conferência Europa, após golear o Bodo/Glimt (4-0).

Após o desaire na Noruega por 2-1, os italianos tinham, obrigatoriamente, de marcar no Olímpico de Roma, praticamente lotado, e, ainda nos primeiros 45 minutos, decidiu a eliminatória, com grande ímpeto ofensivo.

O inglês Tammy Abraham fez o primeiro tento, logo aos cinco minutos, abrindo caminho para a noite de glória de Zaniolo, que dilatou a vantagem aos 23, e fez o "bis" ao 29, num lance em que "picou" a bola por cima do guarda-redes adversário.

No segundo tempo, Zaniolo chegou ao "hat-trick", aos 49 minutos, e permitiu à equipa treinada por Mourinho, que apostou em Rui Patrício de início e em Sérgio Oliveira na reta final do jogo, gerir a vantagem confortável e "vingar", de uma vez só, os anteriores três duelos com o Bodo/Glimt.

Os romanos tinham sido humilhados na Noruega por 6-1, na fase de grupos, sendo que também não ganharam em casa (2-2), e, à terceira, ainda não foi de vez, com nova derrota no sintético do Bodo/Glimt, na primeira mão dos quartos.

À quarta, a Roma logrou, finalmente, vencer e marcou encontro nas 'meias' com o Leicester, de Inglaterra.

No primeiro duelo do dia, um golo do defesa internacional português Ricardo Pereira permitiu ao Leicester vencer fora o PSV Eindhoven, por 2-1, apurando os ingleses.

Depois do "nulo" em Inglaterra, a decisão aconteceu no Philips Stadion, em Eindhoven, onde a equipa treinada pelo alemão Roger Schmidt, apontado como treinador do Benfica para a próxima época, chegou ao intervalo em vantagem, graças ao remate certeiro do israelita Eran Zahavi, aos 27 minutos.

Os holandeses pareciam ter o encontro na 'mão', mas, nos últimos 15 minutos, Brendan Rodgers mexeu bem na equipa, ao colocar em campo o espanhol Ayoze Perez, que viria a revelar-se decisivo, quando assistiu James Maddison (77) para o tento da igualdade.

Pouco antes do extremo Bruma ser opção no PSV, o compatriota Ricardo Pereira tornou-se a grande figura da eliminatória, quando, à passagem do 88, apareceu no sítio certo para colocar a bola no fundo das redes, na sequência de uma defesa incompleta do guarda-redes local a um remate de Ademola Lookman.

O PSV Eindhoven começou a época 2021/22 na Liga dos Campeões, mas foi eliminado no "play-off" pelo Benfica e caiu para a Liga Europa, prova em que foi terceiro do Grupo B, atrás de Mónaco e Real Sociedad, e "tombou" para a Liga Conferência Europa. Depois da eliminação de hoje, acabou a sua participação europeia.

Nos outros jogos, um golo de Dimitri Payet, anotado aos 34 minutos, foi suficiente para o Marselha vencer em Salónica o PAOK (1-0), com Vieirinha no banco e Filipe Soares no "banco", depois do triunfo (2-1) da primeira mão, em França.

Quanto ao duelo entre o Slavia de Praga e Feyenoord, acabou por sorrir aos neerlandeses, que após o 3-3 na passada semana, foram à capital da República Checa imporem-se por 3-1.

Um "bis" de Cyriel Dessers, aos 02 e 59 minutos, e um outro tento de Luis Sinisterra (78) deram o triunfo ao conjunto neerlandês, que na primeira parte ainda permitiu a Ibraim Traoré (14) empatar a eliminatória.

Nas meias-finais, Marselha e Feyenoord vão discutir o acesso à final, marcada para Tirana, na Albânia.