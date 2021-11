Conference League: Bodo/Glimt é uma pedra no sapato para José Mourinho

Bodo/Glimt fez quatro pontos nos jogos com a Roma

Empate em Itália depois da goleada norueguesa, no Grupo C da Conference League.

Depois de ter goleado em casa por 6-1, o Bodo/Glimt voltou a surpreender a Roma, agora com um empate a dois golos em Itália, na quinta jornada da Conference League.

A equipa norueguesa mantém-se na liderança do Grupo C, com oito pontos, mais um dos que a formação de Mourinho, seguindo-se Zorya (seis) e CSKA Sofia (um).

O primeiro golo do encontro surgiu nos descontos do primeiro tempo, por intermédio de Solbakken. A Roma reagiu após o intervalo, empatando por El Shaarawy (54'), mas permitiu mais um golo contrário, por Botheim (65'). O melhor que o conjunto italiano conseguiu foi salvar um ponto, graças a Ibañez (84').