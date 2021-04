Confederação Sul-Americana de futebol recebeu 50 mil doses da vacina

CONMEBOL"esforços para obter um fornecimento em volume suficiente para iniciar uma ampla imunização no futebol" no continente.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) anunciou esta terça-feira que recebeu uma doação de 50 mil doses da vacina CoronaVac contra a covid-19, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac.

Em comunicado publicano no sítio oficial do organismo, o presidente, Alejandro Domínguez, agradeceu a doação e frisou que, "desde o início da produção em larga escala de vacinas com eficácia cientificamente comprovada", a CONMEBOL tem feito "esforços para obter um fornecimento em volume suficiente para iniciar uma ampla imunização no futebol" no continente.

A entidade desportiva não divulgou informações sobre quando terá os imunizantes, nem deu detalhes sobre o plano de imunização, mas indicou que as vacinas serão destinadas às equipas participantes nos principais torneios masculino e feminino de futebol do continente sul-americano.

"Este é um endosso concreto da empresa chinesa [Sinovac] para a realização da Copa América e das demais competições sul-americanas de futebol", explicou a nota assinada por Dominguez.

O presidente da entidade desportiva também afirmou que esta é "a melhor notícia que a família do futebol sul-americano podia receber".

"É um grande passo para derrotar a pandemia de covid-19, mas não significa, de forma alguma, que estejamos baixando a guarda. Manteremos o nosso trabalho responsável, que nos permitiu concluir nossos torneios sem problemas e sem alterar os formatos", acrescentou Domínguez.

O responsável da CONMEBOL agradeceu este "grande gesto de solidariedade e apoio da empresa Sinovac, que entendeu que o futebol é uma atividade fundamental para a economia, cultura e saúde física e mental dos sul-americanos".

Da mesma forma, Domínguez agradeceu ao Presidente do Uruguai, Luis Alberto Lacalle, e às autoridades uruguaias "pela gestão rápida e eficiente desta conquista sem precedentes no futebol mundial".

"A Presidência do Uruguai, em seu claro compromisso com o apoio ao desporto, ofereceu abnegadamente seus bons ofícios para mediar a doação da Sinovac. Nenhuma outra confederação no mundo conseguiu ter imunizantes disponíveis para iniciar um processo de vacinação em massa", acrescentou Dominguez.

A CONMEBOL indicou que os detalhes logísticos e operacionais do processo de vacinação serão divulgados "em tempo útil".