Condições laborais no Catar motivam reunião entre FIFA e Amnistia Internacional

A FIFA e a Amnistia Internacional (AI) agendaram uma reunião para segunda-feira, em Zurique, na qual vão avaliar as condições laborais dos trabalhadores migrantes envolvidos na preparação do Mundial'2022, no Catar.

A reunião vai dar à AI a oportunidade de enviar uma petição à FIFA, com o apelo para que o organismo lide com a situação dos trabalhadores, à qual se seguirá uma discussão acerca do progresso feito nesta matéria e dos desafios que existem até à realização do evento.

"Congratulamo-nos com a colaboração contínua com a Amnistia Internacional e estamos sempre abertos a discutir e a abordar de forma transparente e construtiva quaisquer preocupações que os nossos acionistas possam ter. Continuamos totalmente comprometidos em garantir a proteção dos trabalhadores envolvidos nas obras do Mundial e esperamos que o torneio também sirva como um catalisador para uma mudança global positiva e duradoura no país anfitrião", disse Joyce Cook, diretora da divisão de Educação e Responsabilidade Social da FIFA, sobre o agendamento da reunião.

"Como amplamente reconhecido por organizações internacionais de especialistas, o Mundial já deu uma contribuição significativa para melhorar as condições de trabalho na região e é claro que o Catar está no caminho certo, tendo introduzido reformas trabalhistas de longo alcance e alcançado progressos substanciais, isto num período de tempo relativamente curto", avaliou a dirigente, indo de encontro aos pareceres da Organização Internacional do Trabalho, Confederação Sindical Internacional e de um sindicato internacional especializado em trabalhos de contrução, Building and Wood Workers' International, acerca do impacto positivo do Mundial'2022 na melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores no Catar.

A reunião da FIFA com os especialistas da AI vai incidir sobre as reformas aplicadas e acompanhará o trabalho em curso para garantir a aplicação total das mudanças previstas no mercado de trabalho catari, com especial foco nos trabalhadores do setor de serviço de hotelaria.