Condenado por violação, Cuca deixa Corinthians ao fim de dois jogos

Treinador brasileiro foi condenado por violação sexual nos anos 80. A pressão levada a cabo pelos adeptos fez com que o Corinthians despedisse Cuca, que diz que também sai porque a família pediu.

Cuca já não é treinador do Corinthians. Com apenas dois jogos realizados, a aventura durou uma semana. E o despedimento deve-se ao facto de o treinador brasileiro ter sido condenado por violação sexual de uma menina de 13 anos num caso que ocorreu em 1987, na Suíça. Pressionada pelos adeptos, a direção do Timão decidiu pela troca da equipa técnica.

"Saio neste momento, mas não é por querer. Espera-se uma vida inteira para estar aqui. É um pedido da minha família. "Pai, vem, estamos a precisar". Amanhã estou em casa, vou cuidar de vocês", referiu Cuca, em conferência de imprensa após a vitória nos penáltis frente ao Remo, para a Taça do Brasil, na madrugada desta quinta-feira.

O Cortinhians justifica a decisão com um "pedido da família para resolver assuntos particulares".

Antes desta partida, Cuca orientou a equipa na derrota frente ao Góias.