Concorrência por Bellingham: clube inglês junta-se em força a Real e Liverpool

Manchester City interessado no médio inglês, que está preparado para abandonar a Bundesliga e o Dortmund no próximo verão. Merengues continuam confiantes e sentem-se na dianteira pela corrida

Há um novo interessado no concurso de Jude Bellingham. O Manchester City quer contratar o médio inglês e promete dar concorrência aos dois clubes mais vezes associados ao atleta: Real Madrid e Liverpool.

De acordo com a Marca, os citizens, no geral, e Pep Guardiola, em particular, estão preparados para chegar aos números de merengues e reds, numa luta que promete ser a três e que fará correr ainda muita tinta nos próximos meses.

De qualquer forma, o mesmo jornal garante que o Real Madrid está confiante na contratação do jogador. Os merengues sentem-se na dianteira pela corrida a um dos jovens mais bem cotados do futebol europeu e que chegaria ao Bernabéu para cumprir a sucessão de Modric e Kroos.