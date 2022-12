Concorrência à vista para Dalot? Manchester United terá lateral na mira

De acordo com os italianos do Corriere dello Sport, o Manchester United está prestes a assegurar a contratação de Denzel Dumfries, lateral direito do Inter.

O jornal italiano Corriere dello Sport avança esta quarta-feira que o Manchester United está em vias de assegurar a contratação de Denzel Dumfries, lateral direito do Inter.

Com Aaron Wan-Bissaka fora das contas de Erik ten Hag, os red devils estão em busca de um substituto para o inglês que consiga servir de concorrência para Diogo Dalot, que tem sido dono e senhor do lado direito da defesa desde a chegada do técnico neerlandês a Old Trafford.

A mesma fonte assegura que o lateral neerlandês foi um "pedido expresso" de Ten Hag e que deverá custar à volta de 50 milhões de euros aos cofres do Man. United.

Dumfries, de 26 anos, atravessa a segunda temporada ao serviço do Inter e, esta época, soma dois golos e outras tantas assistências em 20 partidas disputadas.