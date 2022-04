Compromisso de Gabriel Jesus com o Manchester City pode ter dias contados

Dianteiro do Brasil admitiu que deseja ter maior tempo de jogo e pisca o olho à La Liga. Possível compra de Erling Haaland roubar-lhe-ia mais espaço entre as opções de Pep Guardiola

A permanência de Gabriel Jesus no Manchester City poderá não ir além de junho de 2023. O avançado, sem lugar cativo no onze, recusou garantir se renovará o contrato com o campeão britânico, focando atenção na revalidação do título e na conquista da Champions.

"Não é altura de pensar nisso. Quero desfrutar, manter-me concentrado na minha equipa, com os meus colegas, para lutar pela [conquista da] Premier League e Champions", afirmou Jesus, após marcar quatro golos durante o triunfo folgado (5-1) dos citizens em receção ao Watford, no passado fim de semana.

O avançado brasileiro, que pode ter o espaço no plantel às ordens do treinador Pep Guardiola ainda mais ameaçado em função do interesse na aquisição do goleador Erling Haaland, admitiu, porém, que desejaria ter maior tempo de jogo no emblema inglês e, a reboque, até se mostrou disponível para atuar em Espanha.

"Não sou só eu, são todos. Se lhes perguntarem, todos vão dizer "quero jogar". Na época em que aqui cheguei, joguei muito. Sei o que quero e claro que gostaria de jogar no campeonato espanhol", referiu o Jesus, denotando haver muita qualidade no Etihad.

"Temos jogadores muito bons que também podem jogar todos os jogos e, por vezes, não sou só eu, é o Riyad [Mahrez], por vezes o Raz [Sterling] e o [Jack] Grealish. Temos muitos bons atacantes, alas e avançados", declarou o avançado do Brasil.

Gabriel Jesus exibe, em 2021/22, o segundo registo mais baixo de jogos e golos marcados desde que chegou ao Manchester City, na época de 2016/17, oriundo do Palmeiras. Esta temporada, disputou, até agora, 35 jogos e marcou 11 golos.