Compra à vista na Premier? San Francisco 49ers envolvidos na possível aquisição do Leeds

Imprensa inglesa fala num negócio de muitos milhões, possivelmente concluído em 2024

Há mais um clube da Premier League que se pode ver envolvido numa compra de muitos milhões. O Leeds United poderá ser adquirido pelo fundo que gere os San Francisco 49ers, da NFL.

Quem avança com a informação é o The Athletic, em Inglaterra, que refere que o fundo adquiriu 10% das ações do clube, em 2017, por 45 milhões de euros, antes de passar a deter 44%, no mês de novembro. O acordo prevê a aquisição total, que deverá acontecer no início de 2024, com o fundo a desembolsar 354 milhões de euros.

O fundo da 49ers Enterprises será ainda o dono do estádio, Elland Road, e da cidade desportiva do clube. Ambas as instalações foram adquiridas pelo dono do clube, em 2018, o italiano Andrea Radrizzani, por 15 milhões de euros.