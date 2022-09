Comportamentos racistas valem castigo pesado para a Juventus

Adeptos da vecchia signora com atitudes discriminatórias no Parque dos Príncipes, diante do PSG

O PSG-Juventus não valeu só uma das duas derrotas para a vecchia signora nesta edição da Liga dos Campeões. Os italianos foram multados pela UEFA devido a comportamentos racistas dos seus adeptos.

A organização que rege o futebol europeu anunciou uma multa de 15 mil euros para o adversário do Benfica, para além do fecho parcial do estádio para o próximo encontro na condição de visitado (1000 lugares a menos) e da proibição na venda de bilhetes para o próximo encontro na condição de visitante.

As duas penas, refira-se, estão em suspenso por um ano.